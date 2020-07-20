Вся мощь России: Минобороны раскрыло подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020

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Виктория Андреева
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На сайте ведомства открыт уникальный мультимедийный раздел, посвященный особенностям проведения предстоящего торжества.

Вся мощь России: Минобороны раскрыло подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
День ВМФ

Минобороны РФ открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел, где можно узнать все о проведении праздничных мероприятий по случаю Дня Военно-Морского Флота России (ВМФ) в 2020 году.

Пользователям доступны несколько кластеров, каждый из которых содержит максимум полезной информации: о местах проведения Главного военно-морского парада, истории городов-героев, боевых заслугах Северной, Тихоокеанской, Черноморской, Балтийской и Каспийской флотилий и многом другом.

Navyparade2020.mil.ru

В преддверии праздника, который традиционного отмечается в последнее воскресенье июля, Минобороны рассекретило и некоторые подробности оригинального замысла проведения торжества. Так, участие в параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте примут порядка 46 кораблей, судов и катеров. В частности, фрегат «Адмирал Касатонов», подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Старый Оскол», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов» и другие.

Парадную линию статистического показа у Дворцового моста возглавит воссозданный первый в стране линейный корабль образца XVI века «Полтава».

В воздушной части парада примет участие 41 единица авиационной техники. Зрители смогут увидеть уникальные противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, фронтовые бомбардировщики Су-24 и самолеты-штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, Ка-27М и многое другое.

Состоится и торжественный марш: в составе пешей колонны под звуки оркестра пройдут офицеры Главного командования ВМФ, воспитанники Нахимовского училища и кадеты Кронштадтского морского военного корпуса, а также курсанты военно-морских вузов Санкт-Петербурга.

И это далеко не все, что увидят россияне во время Главного военно-морского парада — 2020. Подробности можно узнать, перейдя в мультимедийный раздел, посвященный мероприятию.

Ранее 5-tv.ru показал удивительные кадры с репетиции парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

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