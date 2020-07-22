Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня текущего года в центре Москвы.
Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда
Дело о «пьяном» ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова рассмотрит судья, посадившая футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и подполковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, столичная прокуратура утвердила обвинение Ефремову по резонансному делу о смертельном ДТП 8 июня 2020 года.
По версии следствия, в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и, не снизив скорости, продолжил движение. После чего произошло столкновение его автомобиля с ВИС 234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм к утру мужчина скончался в больнице.
- 22 июл
- Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд
- 21 июл
- А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
- 20 июл
- Прокуратура утвердила обвинение по делу о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым
- 19 июл
- Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
- 17 июл
- Посмеемся вместе: адвокат Ефремова о бедственном положении жены артиста
- 16 июл
- Жена Михаила Ефремова вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью
- 16 июл
- Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
- 15 июл
- «Вы меня танком от него не уберете»: Пашаев готов до последнего защищать Ефремова
- 14 июл
- «Все интересное будет в суде»: Пашаев о линии защиты Ефремова
- 14 июл
- «Он не соображал»: адвокат «оправдал» Ефремова, пытавшегося дать взятку после ДТП
Читайте также
56%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?