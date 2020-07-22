Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко

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Светлана Шевченко
Срочная новость 58

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня текущего года в центре Москвы.

Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко

Фото: ТАСС / Пресс служба Таганского суда

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дело о «пьяном» ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова рассмотрит судья, посадившая футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и подполковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, столичная прокуратура утвердила обвинение Ефремову по резонансному делу о смертельном ДТП 8 июня 2020 года.

По версии следствия, в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и, не снизив скорости, продолжил движение. После чего произошло столкновение его автомобиля с ВИС 234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм к утру мужчина скончался в больнице.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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