Сразу трое чиновников команды Фургала были уволены Дегтяревым

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Алиса Старжевская
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Врио губернатора Хабаровского края начал проверки деятельности администрации вверенного ему региона.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Instagram @degtyarev_info

Тема:
Арест Сергея Фургала

Назначенный на пост временного исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приступил к активным нововведениям на новом месте, где он сменил Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации заказных убийств. Начал он с ряда кадровых перестановок.

Так, было уволено сразу трое чиновников, которые входили в команду Фургала. Это первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, зампредседателя правительства края по экономическим вопросам Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Первый уже подал ему заявление по собственному желанию, второй выслал аналогичный документ почтой из Москвы, а третий уходит, так как решил посвятить себя партийной карьере.

На место Хлапова уже был назначен хороший друг и бывший коллега Дегтярева Александр Никитин, с которым они работали в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. О нововведениях Дегтярев сообщил через свой профиль в сети Instagram.

«Это логично, с руководителем всегда приходит свой руководитель аппарата», — сделал упор на слово «свой» Дегтярев.

Ранее появилась информация, что Дегтярев не хочет общаться с жителями Хабаровска, которые продолжают устраивать массовые демонстрации в поддержку Фургала. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг и призвал хабаровчан проявить терпение и дать новичку освоиться на его месте. Он указал, что у Дегтярева пока просто нет времени на переговоры не по работе, пишет «Экономика сегодня».

С этим не согласны пользователи сети. В комментариях к последним постам на странице Дегтярева в Instagram они продолжают требовать, чтобы тот вышел и поговорил с ним с глазу на глаз.

«Не в бумагах копайся, а к народу выйди, поговори!»;

«Вы трус? Или не царское это дело к народу выйти?»;

«Еще и зарплату себе поднимет, когда Фургал даже себе ее снизил в три раза», — возмущаются они.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дегтярев намерен снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае.

Тема:
Арест Сергея Фургала
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