Владимир Путин: «Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину»

Владимир Путин принял в Петербурге главный военно-морской парад страны, приуроченный ко дню ВМФ РФ.

«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику», — подчеркнул президент в поздравительной речи, которая по традиции прозвучала на Сенатской площади.

Глава государства отметил уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота, которые будут достигаться при помощи внедрения цифровых технологий и самых эффективных средств обороны.

«Не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — заявил Владимир Путин, особо подчеркнув высокую оснащенность кораблей ВМФ России и в настоящее время.

Президент также отметил, что военные корабли под легендарным Андреевским флагом и весь личный состав ВМФ России продолжают многовековую безупречного служения людям и Отечеству.

«Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников. Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину. Они будут верны заветам адмирала Нахимова „Мыслить прежде всего о славе России и родного флота“. С праздником вас! Да здравствует военно-морской флот!» — в завершении с гордостью произнес Владимир Путин.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействовано 46 кораблей и судов, а также 41 единица авиационной техники.

На время проведения парада разведены четыре моста через Неву: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Дворцовый и Благовещенский мосты украшены композициями из более 400 флагов расцвечивания ВМФ, на Троицком — более 130 стилизованных флагов.