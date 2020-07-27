Семья бывшего биатлониста Антона Шипулина инфицирована коронавирусом

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин на своей странице в Instagram рассказал, что его семья инфицирована коронавирусом. 32-летний бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года признался, что его жена Луиза, четырехлетний сын Дмитрий и годовалая дочь Мира, а также теща уехали отдохнуть на море в Сочи.

Парламентарий приезжал повидаться с родными в выходные. По его словам, первой признаки недомогания почувствовала малышка. У девочки поднялась температура и не было никаких других симптомов. Позднее жар ощутил сам Антон Шипулин, его супруга и ее мать.

«Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19», — написал Антон Шипулин.

Депутат отметил, что его дочь и теща, а также он сам переносят инфекцию в легкой форме. Жена Антона Шипулина была госпитализирована. Бывший спортсмен подчеркнул, что подхватить коронавирус может каждый. Свой пост он сопроводил видео, снятым из машины скорой помощи, которая доставляет его супругу в больницу.

«Пока находимся на самоизоляции. <…> Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу „назло маме отморожу уши“. Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», — написал депутат.

Антон Шипулин, помимо прочего, указал, что российские курорты в настоящее время, мягко говоря, переполнены. Тем, кто решил провести отпуск на черноморском побережье, экс-биатлонист советует быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое заболевание повышает риск смерти при COVID-19 в 12 раз.