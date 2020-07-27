Семья бывшего биатлониста Антона Шипулина инфицирована коронавирусом
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года рассказал о произошедшем подписчикам в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @anton_shipulin
Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин на своей странице в Instagram рассказал, что его семья инфицирована коронавирусом. 32-летний бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года признался, что его жена Луиза, четырехлетний сын Дмитрий и годовалая дочь Мира, а также теща уехали отдохнуть на море в Сочи.
Парламентарий приезжал повидаться с родными в выходные. По его словам, первой признаки недомогания почувствовала малышка. У девочки поднялась температура и не было никаких других симптомов. Позднее жар ощутил сам Антон Шипулин, его супруга и ее мать.
«Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19», — написал Антон Шипулин.
Депутат отметил, что его дочь и теща, а также он сам переносят инфекцию в легкой форме. Жена Антона Шипулина была госпитализирована. Бывший спортсмен подчеркнул, что подхватить коронавирус может каждый. Свой пост он сопроводил видео, снятым из машины скорой помощи, которая доставляет его супругу в больницу.
«Пока находимся на самоизоляции. <…> Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу „назло маме отморожу уши“. Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках», — написал депутат.
Антон Шипулин, помимо прочего, указал, что российские курорты в настоящее время, мягко говоря, переполнены. Тем, кто решил провести отпуск на черноморском побережье, экс-биатлонист советует быть предельно внимательными и осторожными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое заболевание повышает риск смерти при COVID-19 в 12 раз.
- 27 июл
- Какое заболевание повышает риск смерти при COVID-19 в 12 раз?
- 26 июл
- Врач рассказал, как отличить обычный грипп от COVID-19
- 25 июл
- В США создали прибор, мгновенно выявляющий больных коронавирусом
- 24 июл
- Вирусолог оценил, насколько безопасно лететь в Британию, Турцию и Танзанию с 1 августа
- 24 июл
- Внезапно: Трамп «пожалел» Россию, впавшую в «жесткий кризис» после пандемии
- 24 июл
- Дом моды Dior провел показ без зрителей — видео
- 21 июл
- В Минздраве рассказали о сроках госрегистрации вакцины от коронавируса
- 21 июл
- Подробности уникальной операции по вывозу россиян из Африки
- 20 июл
- «Идиотизм»: вирусолог высказался о доступности вакцины от COVID-19 для элиты
- 20 июл
- В РФПИ заявили о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 50 миллионов россиян
Читайте также
57%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?