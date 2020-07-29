Мощные ураганы прошлись по югу и европейской части России

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Затоплены федеральные трассы, из-за схода селя закрыта для транспорта Транскавказская магистраль.

Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Arco Images / LaTerr, 5-tv.ru

Тема:
Погода

В пяти регионах России из-за природных пожаров введен режим ЧС. Горят леса Якутии, Ханты-Мансийского округа, Пермский край и Свердовская область. Екатеринбург задыхается от смога.

Пока на дальнем Востоке и Урале борются с огнем, на юге ликвидируют последствия мощного урагана. Затоплены федеральные трассы; из-за схода селя закрыта для транспорта Транскавказская магистраль. Непогода обрушилась и на европейскую часть России. Грозовой фронт накрыл Северную столицу. В городе повалены деревья, затоплены улицы.

Вода била даже из-под земли. Это кадры аварии на модульной станции Водоканала. Там снесло кирпичную стену, фонтан достигал высоты пятиэтажного дома.

За разгулом стихии следил Сергей Лесков.

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