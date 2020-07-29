Трубоукладчик «Северного потока — 2» перестал принадлежать «Газпрому»
Судно «Академик Черский» должно достроить долгожданный «Северный поток — 2», но внезапно стало известно о смене его владельцев.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stefan Sauer, / J.Koehler via www.imago-images.d
У судна с системой динамического позиционирования «Академик Черский», которое может достроить газопровод «Северный поток — 2» неожиданно для многих сменился конечный владелец, пишет РБК.
Узнать это удалось из сообщения самой компании, но кто стал новым владельцем судна, не сообщается. До последнего времени оно было в собственности компании «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ), который входил в число аффилированных лиц «Газпрома», но на конец июня 2020 году это название исчезло из перечня.
Корабль был единственным судном в распоряжении СТИФ, и остается там до сих пор. Судно сейчас находится в порту Мукран в Германии — там базируется логистический центр проекта по строительству газопровода.
Теперь стало ясно, почему в СТИФ во втором квартале 2020 года на смену Андрею Тимофееву на пост генерального директора пришел Александр Смелков. Видимо, это произошло как раз после смены владельца.
Запросы о разъяснении ситуации в «Газпроме» и СТИФ пока остались без ответа. Однако есть вероятность, что имя нового конечного владельца и вовсе не будет названо — статус непубличного акционерного общества у фонда позволяет не раскрывать имена текущих участников.
Газопровод «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Германию должны были открыть в конце прошлого года, но сопротивление Дании, а потом и последовавшие за этим санкции со стороны США против компаний, которые занимаются данным проектом, отложили его на конец 2020 или начало 2021 годов. Возможно, этот срок вновь будет перенесен, хотя корабль «Академик Черский» ждет своего часа в Мукране и готов приступить к работе.
5-tv.ru писал, что строительство «Северного потока — 2» пришлось остановить на несколько месяцев из-за нереста трески.
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