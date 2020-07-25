Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода «Северный поток — 2» из-за нереста трески. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на немецкую прессу.

«Российский трубоукладчик, который должен достраивать „Северный поток — 2“, стоит в порту уже больше двух месяцев. Дания дала разрешение на строительство, но продолжить его пока не позволяет нерест трески», — пишет агентство.

Согласно проекту, финальные 120 километров газопровода протянутся через территориальные воды Дании. Сначала власти скандинавской страны долго не могли выдать разрешение на строительство из-за затопления там тысяч тонн боеприпасов с ядовитыми газами после Второй мировой войны. В итоге это разрешение было получено, но теперь строительству помешала треска. Ожидается, что ее нерест завершится к октябрю.

Немецкие журналисты отмечают, что природа в этом случае сыграла на руку датским политикам. Дело в том, что совсем недавно в Данию с визитом прибыл глава Госдепартамента США Майк Помпео — один из самых ярых противников «Северного потока — 2». Эксперты ожидают, что до октября он объявит о новых санкциях против газового проекта. В этот момент борьба за «Северный поток — 2» может перейти в финальную стадию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2021 год. Документ, в частности, предписывает ужесточить санкции в отношении «Северного потока — 2».