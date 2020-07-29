«Пусть смешит мою левую пяточку»: фанатка Ефремова повздорила у суда с Добровинским

29 июля в Пресненском районном суде Москвы должно было состояться предварительное заседание по факту громкой аварии в центре столицы с участием Михаила Ефремова. Поклонники артиста собрались у здания суда, чтобы поддержать своего кумира.

Заседание было перенесено, однако собравшиеся не желали расходиться. Короткая перепалка случилась между одной из почитательниц таланта Ефремова и адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским. Женщина так ожесточенно пыталась убедить защитника, что актер невиновен, что тот от нее практически сбежал.

«Если народ считает, что он невиновен, значит, ему надо дать за это медаль!» — с иронией сказал Добровинский на возгласы женщины и сел в машину.

Оставшись без собеседника, поклонница с удовольствием стала высказывать свое мнение окружающим, благо слушателей хватало.

«Не только народ, но и его адвокат (считают Ефремова невиновным — Прим. ред.)! Есть доказательства этого и факты! А Добровинский врет нагло. А это не смешно. Если он считает, что это юмор, пусть смешит мою левую пяточку», — рассуждала женщина, стоя перед камерами.

Это оказалось не единственным знанием деталей дела в ее арсенале. Дальше поклонница раскрыла окружающим тайну, почему, на ее взгляд, адвокат потерпевших так вставляет палки в колеса ее кумиру.

«На самом деле все было не так, а с точностью до наоборот. Добровинский предложил семье Ефремова свои услуги. Он сказал, что может его защитить, доказать его невиновность. Но семья Ефремова отказалась. Так он в отместку организовал всю эту компанию и сказал, что 50 адвокатов не хотят его защищать! Хотя это ложь, потому что многие адвокаты хотели защищать Ефремова, и не только в России, но и за границей», — продолжала делиться женщина.

Но и на этом сенсации в ее запасе не закончились. Дальше почитательница открыла журналистам главный козырь — за рулем джипа в злосчастную ночь аварии был не Ефремов. В неопровержимости того, что это правда, женщина не сомневалась и даже озвучила источник таких сведений — это «доказал» Никита Джигурда.

«За рулем был каскадер от спецслужб. Он был в специальном корсете и шлеме. И там было специальное крепление, оборудование в машине, чтобы он не пострадал. Это грандиозная провокация, это покушение на его жизнь! Может, вы видели интервью, которое давал Никита Джигурда, он же собрал факты, доказывающие, что это было покушение на жизнь Ефремова!» — восклицала поклонница.

Постепенно публика стала расходиться. Сам актер, которого так рьяно защищала женщина, оказался в этот день не настроен общаться с прессой. Как писал ранее 5-tv.ru, Ефремов захлопнул дверь своего подъезда прямо перед носом у журналистов.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.