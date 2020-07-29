Видео: Взбешенный Ефремов захлопнул дверь в подъезд своего дома перед толпой журналистов
29 июля в Пресненском районном суде Москвы должно было состояться предварительное заседание по факту громкой аварии в центре столицы. Его перенесли.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из подъезда дома Михаила Ефремова. На записи видно, как разозленный после несостоявшегося предварительного заседания суда актер захлопнул дверь перед толпой журналистов. Первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 30 июля.
Сегодня же звезда театра и кино отказался давать показания по факту аварии в центре Москвы, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя. Кроме того, по словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов не признал вину в ДТП.
Поздно вечером 8 июня заслуженный артист РФ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал крупное ДТП на Смоленской площади. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Удар был настолько мощным, что находившийся за рулем отечественного авто курьер интернет-магазина Сергей Захаров оказался зажат в груде металла. Позже он скончался в больнице.
Актера Михаила Ефремова, который на месте аварии почти не стоял на ногах, задержали сотрудники ДПС. Его увезли на медосвидетельствование, в крови артиста нашли алкоголь и следы наркотиков.
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