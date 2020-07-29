Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
Отказ актера от признания вины подтвердил его адвокат Эльман Пашаев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в деле об устроенном им смертельном ДТП в Москве. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», — цитирует его ТАСС.
Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.
Сегодня должно было состояться предварительное заседание по делу о смертельном ДТП. Его перенесли на 30 июля.
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