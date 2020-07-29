Прямая трансляция большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации
Президент России знакомится с докладами глав ведомств по вопросам готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период.
Фото: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru
Трансляция завершена
Президент РФ Владимир Путин проводит большое совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
В ходе рабочей встречи глава государства знакомится с докладами вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба, а также мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам готовности системы здравоохранения противостоять заболеваниям характерным для осенне-зимнего периода.
Кроме того, в ходе совещания рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения потребности россиян средствами индивидуальной защиты, медоборудованием и лекарствами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.
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