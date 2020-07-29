Прямая трансляция большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации

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Президент РФ Владимир Путин проводит большое совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

В ходе рабочей встречи глава государства знакомится с докладами вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первого заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба, а также мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам готовности системы здравоохранения противостоять заболеваниям характерным для осенне-зимнего периода.

Кроме того, в ходе совещания рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения потребности россиян средствами индивидуальной защиты, медоборудованием и лекарствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.