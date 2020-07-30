«Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера
Распиленное на куски тело музыканта Энди Картрайта было найдено в петербургской квартире.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: ВКонтакте @kararatrait
В интервью 5-tv.ru адвокат жены расчлененного рэпера Ирина Скурту рассказала последовательность происходившего после смерти Энди Картрайта. По ее словам, вдова может пройти проверку, чтобы доказать свою непричастность к смерти музыканта.
«Зашла к ней, мы с ней пообщались. Она мне рассказала всю эту историю. Я ей объяснила юридически, что если она мне не врет, то согласна ли она пройти полиграф. Если она к его смерти не имеет никакого отношения, то никакого состава преступления в ее действиях нет», — рассказала Ирина Скурту.
Она также поведала о том, чем руководствовалась жена рэпера, когда решила распилить супруга.
«Побуждения такие. Она считает, что смерть от наркотиков. Она искренне считает, что он умер от передоза. Рядом валялся шприц, у его тела. Она бесславна для такого великого музыканта. Она его очень любила. Ничего, никаких конфликтов там не было. Она хотела сохранить о нем светлую память как о человеке, который просто пропал в никуда, но потом поняла, что так бывает только в кино. Она не психологически, ни физически не может справиться с этой ситуацией. Она не могла понять, что ей делать. Пока не обратилась к адвокату», — поведала правозащитница.
36-летняя жена музыкального исполнителя изначально сообщила всем знакомым, что ее супруг пропал. После этого на протяжении нескольких дней женщина глумилась над трупом мужа. Она в одиночку расчленила покойного и распихала останки по пакетам, которые положила в холодильник. Впоследствии супруга рэпера решилась позвонить адвокату спросить совета. Юрист сообщил о вопиющем инциденте в полицию.
31-летний уроженец украинского города Нежин скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте.
- 30 июл
- Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
- 30 июл
- Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
- 30 июл
- Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
- 30 июл
- После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком
- 30 июл
- Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
- 30 июл
- Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения
- 30 июл
- Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
- 30 июл
- «Столица расчленителей»: ТОП-6 самых зверских убийств в Петербурге
- 30 июл
- «Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
- 30 июл
- Скрывал жену от публики: подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта
Читайте также
72%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?