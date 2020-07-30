«Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера

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Алиса Маркова
Эксклюзив 156

Распиленное на куски тело музыканта Энди Картрайта было найдено в петербургской квартире.

Фото, видео: ВКонтакте @kararatrait

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В интервью 5-tv.ru адвокат жены расчлененного рэпера Ирина Скурту рассказала последовательность происходившего после смерти Энди Картрайта. По ее словам, вдова может пройти проверку, чтобы доказать свою непричастность к смерти музыканта.

«Зашла к ней, мы с ней пообщались. Она мне рассказала всю эту историю. Я ей объяснила юридически, что если она мне не врет, то согласна ли она пройти полиграф. Если она к его смерти не имеет никакого отношения, то никакого состава преступления в ее действиях нет», — рассказала Ирина Скурту.

Она также поведала о том, чем руководствовалась жена рэпера, когда решила распилить супруга.

«Побуждения такие. Она считает, что смерть от наркотиков. Она искренне считает, что он умер от передоза. Рядом валялся шприц, у его тела. Она бесславна для такого великого музыканта. Она его очень любила. Ничего, никаких конфликтов там не было. Она хотела сохранить о нем светлую память как о человеке, который просто пропал в никуда, но потом поняла, что так бывает только в кино. Она не психологически, ни физически не может справиться с этой ситуацией. Она не могла понять, что ей делать. Пока не обратилась к адвокату», — поведала правозащитница.

36-летняя жена музыкального исполнителя изначально сообщила всем знакомым, что ее супруг пропал. После этого на протяжении нескольких дней женщина глумилась над трупом мужа. Она в одиночку расчленила покойного и распихала останки по пакетам, которые положила в холодильник. Впоследствии супруга рэпера решилась позвонить адвокату спросить совета. Юрист сообщил о вопиющем инциденте в полицию.

31-летний уроженец украинского города Нежин скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
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