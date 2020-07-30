Пресненский суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову. Актер, в ДТП с которым погиб человек, будет находиться дома до 22 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба суда. Меру пресечения оставили без изменений.

«Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание состоится 5 августа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru сегодня адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд смягчить меру пресечения для актера на время следствия. Так, в пику прокурору, просящему продлить срок домашнего ареста, юрист потребовал разрешить Ефремову прогулки на свежем воздухе длительностью два часа в сутки. Однако суд в этом актеру отказал.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.