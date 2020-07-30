Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП

|
Виктория Андреева
312

Правозащитник актера Эльман Пашаев настаивает, что подзащитный не виновен в трагедии и требует смягчить ему меру пресечения.

Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В эти минуты в Пресненском суде Москвы проходит предварительное слушание по делу о смертельном ДТП при участии заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Защитник актера Эльман Пашаев не настаивал на проведении заседания в особом порядке, мотивировав это тем, что его подзащитный не признал вину в случившемся, а следовательно, не имеет права на закрытый процесс.

В одном из последних интервью Пашаев пояснил, почему известный актер внезапно отказался от ранее данных признательных показаний.

«Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысячи раз в день. Я говорил, когда добывал доказательства о его невиновности, после чего об этом заявил», — отметил юрист в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ходе общения с прессой перед предварительным слушанием Пашаев отмечал, что по факту от данных показаний по делу о смертельном ДТП Ефремов не отказывался, а только от признания вины.

«Вот если вы не совершили преступление, вы бы стали вину признавать?», — заявил правозащитник.

Вероятно, ввиду искренней убежденности в невиновности Михаила Ефремова, Эльман Пашаев сегодня потребовал смягчить меру пресечения для актера на время следствия. Так, в пику прокурору, просящему продлить срок домашнего ареста, юрист потребовал разрешить Ефремову прогулки на свежем воздухе длительностью два часа в сутки, передает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответил адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский на вопрос об ожиданиях от суда над Михаилом Ефремовым.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
30 июл
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
30 июл
Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
30 июл
«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым
30 июл
«Дайте ему медаль» — ДТП с Ефремовым обрастает удивительными версиями
29 июл
Предварительное слушание дела Михаила Ефремова закончилось, едва начавшись
29 июл
Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП
29 июл
«Пусть смешит мою левую пяточку»: фанатка Ефремова повздорила у суда с Добровинским
29 июл
«Не актер, а индивидуальный предприниматель»: Добровинский удивлен новым статусом Ефремова
29 июл
Видео: Взбешенный Ефремов захлопнул дверь в подъезд своего дома перед толпой журналистов
29 июл
Видео: Слушание по делу о громком ДТП с участием Ефремова перенесли

Читайте также

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.36
1.13 86.25
1.34
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

16:48
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
16:33
Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
16:23
«Ждем новые заголовки»: связанный Аверин оказался в постели Жигунова
16:12
Первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта
16:04
США раскритиковали Польшу за отказ возмещать ущерб жертвам нацистов
15:59
Примут всех! Россиянам разрешили представляться эльфами при переписи населения

Сейчас читают

«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок