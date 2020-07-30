Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП

В эти минуты в Пресненском суде Москвы проходит предварительное слушание по делу о смертельном ДТП при участии заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Защитник актера Эльман Пашаев не настаивал на проведении заседания в особом порядке, мотивировав это тем, что его подзащитный не признал вину в случившемся, а следовательно, не имеет права на закрытый процесс.

В одном из последних интервью Пашаев пояснил, почему известный актер внезапно отказался от ранее данных признательных показаний.

«Ефремов вправе признать вину и отказаться от нее по тысячи раз в день. Я говорил, когда добывал доказательства о его невиновности, после чего об этом заявил», — отметил юрист в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В ходе общения с прессой перед предварительным слушанием Пашаев отмечал, что по факту от данных показаний по делу о смертельном ДТП Ефремов не отказывался, а только от признания вины.

«Вот если вы не совершили преступление, вы бы стали вину признавать?», — заявил правозащитник.

Вероятно, ввиду искренней убежденности в невиновности Михаила Ефремова, Эльман Пашаев сегодня потребовал смягчить меру пресечения для актера на время следствия. Так, в пику прокурору, просящему продлить срок домашнего ареста, юрист потребовал разрешить Ефремову прогулки на свежем воздухе длительностью два часа в сутки, передает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответил адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский на вопрос об ожиданиях от суда над Михаилом Ефремовым.