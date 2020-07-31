«Был любитель выпить»: приятель расчлененного Энди Картрайта рассказал о погибшем
Прежде соседи не замечали странностей за рэпером и его супругой, которая впоследствии заявила, что расчленила тело мужа.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Смерть и расчленение рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) повергла в шок всех знавших его людей. Как рассказал приятель исполнителя по имени Александр, прежде за ним и его супругой, ныне подозреваемой в убийстве мужа, Мариной Кохал не замечалось ничего подозрительного. Проживающий в том же доме молодой человек не раз отмечал, что со стороны их семья казалась благополучной.
«Жена у него часто выглядывала из окна, просила не шуметь, потому что у них ребенок спит. Все было нормально. Ничего не происходило», — вспомнил Александр.
По словам Александра, 25 июля Картрайт гулял с друзьями в Некрасовском парке, выпивал, после чего ушел домой. С тех пор знакомые не видели его живым. Останки его тела правоохранители обнаружили вечером 29 июля. Ответственность за расчленение тела взяла на себя Марина Кохал. Девушка заявила, что обнаружила мертвого мужа в квартире и якобы решила скрыть факт его смерти столь диким способом. По ее словам, он скончался от передозировки наркотиков. Однако никто из его близких, включая мать музыканта, пока не подтвердил, что рэпер имел такое пристрастие. Не замечал за ним такого и Александр.
«Только пил, был любитель выпить. Дома мог тоже сидеть пьяным. Но не слышно было, что они орут, ругаются», — добавил молодой человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Юшко Марина Кохал задержана по подозрению в его убийстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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