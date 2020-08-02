Адвокат Ефремова припас козырь, доказывающий невиновность актера в «пьяном» ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал «Газете.ru» о козыре, который позволит ему доказать невиновность своего подзащитного в суде. Он обещал приберечь его до «дня X», но отмел некоторые версии, выдвигаемые в связи с этим делом в сети.

«Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности. Особенно другая сторона любит предполагать, как я буду „отмазывать“ подзащитного. Но это все не соответствует действительности. Там как минимум везде были камеры — не знаю, кем нужно быть, чтобы в таких условиях фальсификацией заниматься», — сказал Пашаев.

Также он отметил, что общение с потерпевшей стороной у него пока идет в основном через прессу. Личные разговоры с представителями семьи Захарова были, но они оставили не самое приятное впечатление о родственниках погибшего.

«Почему-то складывается такое ощущение, что они как будто богу молились, чтобы его не стало, и сейчас думают: „Как хорошо, что это случилось“. Раньше вообще никто с погибшим не общался. Тут даже когда он скончался, всем звонили, а они находили море отговорок, чтобы не приехать. Но только включились телеканалы и начали предлагать деньги — сразу, ой боже мой. Он еще в морозильной камере лежал, а родственники уже по телеканалам бегали», — заметил Пашаев.

Резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова случилось 8 июня в центре столицы. Джип артиста пересек двойную сплошную и въехал в фургон Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице. Ефремов в тот вечер сел за руль в нетрезвом состоянии. Теперь актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, как оценивает влияние адвоката на Михаила Ефремова его друг Иван Охлобыстин.