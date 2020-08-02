Кто сможет въехать в Швейцарию после возобновления авиасообщения с Москвой
О путешествиях туристов из России речи пока не идет.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON, /Paul Zinken, / Ulrich Nusko, /Bernard Jaubert, /Patrick Pleul
Посольство Швейцарии в РФ разъяснило, кто сможет въехать в эту страну после возобновления авиасообщения, которое запланировано на 15 августа. Как сообщает РИА Новости, границы откроются только для тех, у кого есть гражданство Швейцарии или вид на жительство, а также лица, «испытывающие абсолютную необходимость. О возобновлении выдачи россиянам виз пока речи не идет, визовый отдел посольства Швейцарии и офис партнерского центра TLS Russia по-прежнему закрыты для посетителей.
Ранее сообщалось, что с 15 августа возобновится регулярное авиасообщение между Москвой и Женевой, рейсы туда и обратно будут совершаться раз в неделю.
Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно улететь в Турцию. Возобновлено также авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Регулярные и чартерные рейсы в другие страны Россия прекратила 27 марта — в связи с угрозой распространения COVID-19.
- 2 авг
- Вассерман сопоставил ход пандемии коронавируса в России и США
- 1 авг
- В ВОЗ спрогнозировали долгое продолжение пандемии коронавируса
- 1 авг
- Из Москвы в Стамбул улетел первый после приостановки авиасообщения самолет
- 1 авг
- Для кого опасны защитные маски? — ответ Елены Малышевой
- 1 авг
- В России обсуждается вариант полного открытия международного авиасообщения
- 1 авг
- Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
- 31 июл
- 6 вещей о поступлении в вуз, которые должны знать абитуриенты и их родители в 2020-м
- 31 июл
- «Я был одним из счастливчиков»: Брайан Крэнстон излечился от COVID-19
- 30 июл
- В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде
- 29 июл
- Новый учебный год в России начнется 1 сентября
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?