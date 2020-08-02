Кто сможет въехать в Швейцарию после возобновления авиасообщения с Москвой

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Светлана Александрова
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О путешествиях туристов из России речи пока не идет.

Фото, видео: www.globallookpress.com /FrankHoermann/SVEN SIMON, /Paul Zinken, / Ulrich Nusko, /Bernard Jaubert, /Patrick Pleul

Тема:
Эпидемия коронавируса

Посольство Швейцарии в РФ разъяснило, кто сможет въехать в эту страну после возобновления авиасообщения, которое запланировано на 15 августа. Как сообщает РИА Новости, границы откроются только для тех, у кого есть гражданство Швейцарии или вид на жительство, а также лица, «испытывающие абсолютную необходимость. О возобновлении выдачи россиянам виз пока речи не идет, визовый отдел посольства Швейцарии и офис партнерского центра TLS Russia по-прежнему закрыты для посетителей.

Ранее сообщалось, что с 15 августа возобновится регулярное авиасообщение между Москвой и Женевой, рейсы туда и обратно будут совершаться раз в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону можно улететь в Турцию. Возобновлено также авиасообщение с Великобританией и Танзанией. Регулярные и чартерные рейсы в другие страны Россия прекратила 27 марта — в связи с угрозой распространения COVID-19.

Тема:
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