«Утонул, зараза» — регионы России устраняют последствия ураганных выходных

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К слову, синоптики сообщают о новых прогнозах — на смену урагану идет 30-градусная жара.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Тимкив, 5-tv.ru

Тема:
Погода

В российских регионах устраняют последствия ураганных выходных. По Кировской области пронесся разрушительный смерч — мощный ветер вырывал деревья, летали даже автомобили.

А Кубань, Поволжье и Урал ушли под воду — по некоторым улицам можно передвигаться только вплавь, подъезды в многоэтажках превратились в водопады.

Спасаясь от бедствия, люди успевали снимать все на видео. Впечатляющие кадры разгула стихии у Ксении Солдатовой.

«Мама! Вон еще окно открыто!»

«Закрывай!»

Крики людей заглушает смертоносное шипение. Неукротимая стихия подбирается к жилым строениям и разносит то, что стояло годами, словно карточный домик.

А это уже кадры последствий. Домов лишились восемь семей. У других повреждена крыша, выбиты стекла. Искорежены десятки машин смерч подбрасывал их вместе с деревьями, которые вырывал с корнем. О том, что стало с их скотом, жители боятся даже предположить. Животные пропали. Как и весь урожай. То, что не снесло, после — затопило.

«Это наша лючинка, полноводная река. И наш огород. Утонул, зараза… Соседский тоже».

Мощные ливни прошлись по нескольким регионам. Грязевые потоки размыли дороги между курортами в Краснодарском крае. Видно, как водители практически переплывают участки разной глубины.

Купальный сезон открыли и в Йошкар—Оле.

«Тут можно реально уходить в заплыв. Бордюров не видно, людей не видно. Машина кое-как плывет».

В соседнем Нижнем Новгороде последствия дождя испортили шопинг. Там затопило крупный супермаркет. Тем, кого вода застала за покупками, пришлось забираться на возвышения.

Рынок утопило в Саратове. Из тех, кто пытался добраться домой на машине, сделать это смогли не все. Легковушки глохли на дороге.

Досталось и Дальнему Востоку. Где непогода тоже повлияла на транспортное сообщение.

«Подъезд к дому стал рекой. коммунальным службам, им сейчас не до нас».

На Ставрополье в озера превратились улицы частного сектора в городе Георгиевск. Не готовы к таким водным процедурам оказались коммунальщики на Урале.

В Новом Уренгое напора не выдержала крыша многоэтажки. Затопило целый подъезд. На кадрах жильцов видно, как в водопады превратились лестничные пролеты. Но пока другие части страны топит, европейскую — в середине недели обещает выжечь палящее солнце. По данным Гидрометцентра, удушающая жара выше плюс тридцати градусов установится здесь уже к среде.

Тема:
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