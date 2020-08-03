Страх из-за COVID-19 спровоцировал драку на борту самолета из Амстердама

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Один из пассажиров категорически отказывался надевать защитную маску.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerardo Vieyra

Тема:
Эпидемия коронавируса

Страх заразиться спровоцировал драку на борту самолета «Амстердам — Ибица». Один из пассажиров отказался надевать защитную маску, что вызвало возмущение у его соседей. Словесная перепалка переросла в потасовку. В итоге мужчину повалили на пол и связали. В таком состоянии он и летел до конечного пункта. Зачинщиков драки доставили в полицию.

А в Норвегии поместили на карантин 400 пассажиров и весь экипаж морского лайнера «Руаль Амундсен». На судне выявили сразу 36 заболевших коронавирусом после того, как они прибыли с архипелага Шпицберген. В том числе члены команды и пассажиры. Остальных путешественников тоже протестировали. Не исключено, что число заболевших может увеличиться.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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