Страх из-за COVID-19 спровоцировал драку на борту самолета из Амстердама
Один из пассажиров категорически отказывался надевать защитную маску.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerardo Vieyra
Страх заразиться спровоцировал драку на борту самолета «Амстердам — Ибица». Один из пассажиров отказался надевать защитную маску, что вызвало возмущение у его соседей. Словесная перепалка переросла в потасовку. В итоге мужчину повалили на пол и связали. В таком состоянии он и летел до конечного пункта. Зачинщиков драки доставили в полицию.
А в Норвегии поместили на карантин 400 пассажиров и весь экипаж морского лайнера «Руаль Амундсен». На судне выявили сразу 36 заболевших коронавирусом после того, как они прибыли с архипелага Шпицберген. В том числе члены команды и пассажиры. Остальных путешественников тоже протестировали. Не исключено, что число заболевших может увеличиться.
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