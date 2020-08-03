Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) заявил о наложении штрафа на российскую компанию «Газпром» за нежелание сотрудничать в расследовании по делу о создании консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению польской стороны, UOKiK должна была выдать соответствующее разрешение. Ведомство в начале 2020 года обратилась к «Газпрому» с просьбой о предоставлении контрактов, которые были заключены «дочкой» российской газовой компании с теми, кто будет финансировать Nord Stream 2.

«Несмотря на юридическое обязательство сотрудничать с ведомством, компания не смогла предоставлять такую ​​информацию даже после того, как в мае было начато разбирательство в связи с отказом от сотрудничества», — цитируют «Известия» президента UOKiK Томаша Хростного.

В итоге на «Газпром» были наложены санкции в размере 57 миллионов долларов (почти 213 миллонов злотых), что является максимальным штрафом в рамках закона «за отказ в предоставлении информации по требованию главы управления».

Глава польского регулятора предъявил обвинения также пяти компаниям консорциума — швейцарской Engie Energy и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польский антимонопольный регулятор оштрафовал французскую компанию Engie Energy из-за «Северного потока — 2» в размере 44 миллионов долларов.