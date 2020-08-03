Почему Польша оштрафовала «Газпром» и намерена противостоять РФ дальше?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 104

Политолог объяснил, какую выгоду преследует Варшава, вставляя палки в колеса строительства «Северного потока — 2».

Фото, видео: ТАСС / Zuma\TASS

Тема:
Северный поток — 2

Российско-польских отношений де-факто не существует. Вся внешняя политика Польши обусловлена вектором лояльности США, что вполне объясняет решение Варшавы о наложении штрафа на российскую компанию «Газпром» за нежелание сотрудничать в расследовании по делу о создании консорциума, финансирующего строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом 5-tv.ru заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, поляки рассчитывают получить выгоду от транзита американского сжиженного природного газа (СПГ), а потому будут делать все, чтобы противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Они строят терминал в Свиноуйсьце для того, чтобы газ принимать и его дальше по Европе распространять. Они считают, что американцы им предоставят колоссальную скидку, хотя размер скидки не публикуется. Сам Качинский (Ярослав Качинский — лидер правящей партии Польши — Прим. ред.) говорил о том, что с этой скидкой американский СПГ будет значительно дешевле, чем трубопроводный газ. Поэтому все решения Польши в этом ключе обусловлены этим вектором. И, конечно, он не предусматривает никаких потеплений, выходов на точки конструктивного общения с Россией. Или каких-то хотя бы здравых рассуждений, решений, подобных сегодняшнему штрафу для „Газпрома“. Поэтому стоит ждать ухудшений по этой теме и по ряду других», — спрогнозировал политолог.

Газопровод «Северный поток — 2» — это новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км. Газопровод несет стратегическое значение, так как напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Его строительству активно препятствуют США, так как имеют заинтересованность в продаже собственного сжиженного природного газа, конкуренцию которому составит российское топливо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польский регулятор по-максимуму оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2». Поводом для санкции стало нежелание сотрудничать в расследовании по делу о строительстве газопровода.

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Северный поток — 2
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