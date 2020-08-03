Геращенко назвал национальность захватившего в Киеве заложников в банке

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Светлана Шевченко
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Мужчина требует предоставить ему право выйти в прямой эфир.

Геращенко назвал национальность захватившего в Киеве заложников в банке
Тема:
Украинский кризис

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал национальность мужчины, который захватил заложников в банке в центре Киева.

«Гражданин Узбекистана. Бомба у захватчика в рюкзаке, веревка, приводящая в действие бомбу, привязана к его ноге», — подчеркнул Геращенко.

Сухроб Каримов, как уже установило МВД, заявил, что бомба сдетонирует, даже если его ликвидируют спецслужбы.

соцсети

Территория вокруг бизнес-центра, где располагается финансовое учреждение, оцеплена. Ранее стало известно, что захватчик потребоввал ему предоставить ему право выйти в прямой эфир. За оцепление даже пропустили три группы журналистов ведущих каналов. Однако, пока включения не было.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в заложниках у мужчины находится только глава отделения банка. Остальные сотрудники отпущены.

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