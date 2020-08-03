«Она не четыре дня его пилила»: адвокат жены Энди Картрайта раскрыла подробности кровавых событий

Адвокат защиты по делу о расчленении петербургского рэпера Энди Картрайта Ирина Скурту эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, что еще она узнала от Марины Кохал. Постепенно паззл этого ужасного происшествия начинает собираться в единую картину.

Как оказалось, мать Марины Кохал в момент смерти и расчленения тела Картрайта находилась в одной квартире с дочерью и ее мужем.

«Мать не была рядом, она была с ребенком в другой комнате, — рассказала Скурту о ночи накануне гибели музыканта. — Он пришел в два часа ночи, пьяный, начал будить. Голос у него мощный, он рэпер, два метра ростом. Естественно, мать слышала».

Такое случилось не в первый раз, так что мать Кохал ничего странного в поведении зятя не увидела и осталась с внуком у себя. Ночевали же супруги вместе, в одной постели, и на следующий день мать слышала его голос. Утром он просил пива, чтобы опохмелиться, а на отказ — начал буянить — опять же, не впервые. Он пытался ругаться, как уже случалось неоднократно, но Марина ему выпить не дала — это грозило рэперу очередным запоем.

Обстоятельства самой смерти рэпера даже для адвоката Ирины Скурту все еще остаются загадкой. Однако Марина подробно рассказала все, что делала после этого.

«Он, когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать, — поделилась адвокат, подтверждая раннюю информацию о том, что Кохал сильно любила Картрайта. — Она не четыре дня его пилила, как пишут, она все сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии».

Орудуя ножовкой по металлу, молотком и ножом, хрупкая Марина Кохал смогла самостоятельно расчленить тело мужа, распределив части тела по пакетам. В процессе она срезала ему подушечки с пальцев, ошибочно полагая, что без них невозможно будет определить, кому принадлежит труп.

«Все — великие криминалисты. Как бы это помогло, помимо этого есть все остальные части тела», — искренне изумилась адвокат.

Мать ее о случившемся не знала — в счастливом неведении она спокойно спала в соседней комнате вместе с внуком. Узнала же она обо всем только на следующий день после случившегося, после четырех часов дня.

«Пакет увидела и спросила, тут же стала говорить: «Звони», — продолжила делиться подробностями Скурту. — Сама она не могла позвонить — «Что я, дочь в тюрьму отдам своими руками?“».

Ирина Скурту рассказала, что у нее нет других сведений, как не знает она и причин смерти Картрайта. Возможно, эти данные есть у следователя, но он решил придержать их до нового заседания.

«Может, есть бумага про наркотики, возможно, есть допрос или осмотр телефона, — указала адвокат. — Он приносит только то, что считает нужным».

Заседание суда, где будет определена мера пресечения для Кохал, состоится 3 августа в 16:30.

Ранее 5-tv.ru приводил интервью адвоката матери Энди Картрайта, который занимается своим расследованием по делу о расчленении рэпера.