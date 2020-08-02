«Занимаюсь расследованием» — адвокат нашел мотив в убийстве и расчленении Картрайта

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Алиса Маркова
Эксклюзив 96

Представитель потерпевшей стороны Антон Кобит поделился деталями расследования дела об убийстве рэпера Александра Юшко, который выступал под псевдонимом Энди Картрайт.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

Что стало причиной убийства и расчленения Александра Юшко, который при жизни был более известен как рэпер Энди Картрайт, сейчас пытаются выяснить следователи, адвокаты, родственники и друзья погибшего. Расчлененное тело 31-летнего музыканта, расфасованное по пакетам, было найдено в петербургской квартире 30 июля. Жена артиста Марина Кохал заявила полиции, что не убивала супруга, а нашла его мертвым, и чтобы сохранить о нем добрую память — расчленила. С этой версией произошедшего категорически не согласна потерпевшая сторона, в частности мать убитого, а также ее адвокат Антон Кобит. На основании собранных доказательств они считают, что Картрайт был убит.

«Там очень важный момент есть. Вы скоро узнаете… мотив. Я не могу сказать, вы узнаете скоро. Объективно здесь все будет установлено по факту. Я занимаюсь адвокатским расследованием, в ходе этого расследования уже информацию, определенную получил. И моя задача заключается в том, чтобы помочь органам предварительного расследования, в том числе сделать так, чтобы доказательная база была собрана объемная, которая неопровержимо будет свидетельствовать о причастности определенных лиц к совершению преступления», — заявил адвокат Антон Кобит.

Он также указал на хладнокровность действий обвиняемой, которая в течение нескольких дней в квартире, где находился малолетний ребенок, пилила тело мужа.

«Для чего она тогда отрезала кончики пальцев? Это было для того, чтобы скрыть следы преступления, чтобы в последующем он не был опознан. Мнение моего доверителя, что здесь действительно было убийство. Вместе с тем в рамках адвокатского расследования, я пришел к субъективному мнению, что версия стороны защиты Марины Кохал является не состоятельной. Более абсурдную и нелепую версию, по моему мнению, придумать сложно. В частности, я прошу общественность обратить внимание на следующее обстоятельство: Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело», — указал на нестыковку правозащитник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам Кобита, действия Марины Кохал носили спланированный характер. Также он рассказал, о состоянии матери погибшего и кому отдадут ребенка Картрайта.

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