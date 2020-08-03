Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге

|
Алиса Старжевская
1 942

Петербургский суд поместил Марину Кохал под арест до 30 сентября.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В Петербурге закончилось очередное заседание суда по делу о смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) и последующем расчленении его тела женой Мариной Кохал. Суд вынес решение об аресте супруги погибшего музыканта до 30 сентября. 

Адвокаты настаивали на домашнем аресте, следствие ходатайствовало о помещении Марины Кохал в СИЗО. Суд удовлетворил требование последних. 

Следователи планируют провести расследование и собрать достаточно доказательств ее вины. Пока что она остается лишь подозреваемой в убийстве, а вот факт расчленения ею самостоятельно тела Картрайта подтвержден.

Марина Кохал является главной подозреваемой и обвиняется в возможном убийстве мужа. Ранее стало известно о наличии в деле мотива ревности — Картрайт встречался с 24-летней девушкой и рассматривал вариант уйти от жены к любовнице. Сама Марина Кохал с этим не согласна — она говорила адвокату, что у мужа было много поклонниц, но проблем в семье не было. Уже есть подробная информация о том, как именно она расчленила труп мужа.

Кохал не признает своей вины и следует советам адвоката Ирины Скурту. Та, в свою очередь, неоднократно говорила, что рассчитывает на то, что смерть рэпера окажется естественной. При этом занять другую позицию она не может, следуя данным ее подзащитной показаниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило первое заседание по делу Энди Картрайта.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
3 авг
Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз
3 авг
Жену расчлененного Картрайта задерживали по подозрению в употреблении наркотиков
3 авг
Жену расчлененного рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
3 авг
«Она не четыре дня его пилила»: адвокат жены Энди Картрайта раскрыла подробности кровавых событий
3 авг
«300 любовниц не перевесят экспертизы»: адвокат Кохал о возможном мотиве убийства Картрайта
3 авг
Стал известен возможный мотив убийства рэпера Энди Картрайта
2 авг
«Вечная память»: Картрайт зачитал рэп о кладбище за несколько дней до смерти
2 авг
«Занимаюсь расследованием» — адвокат нашел мотив в убийстве и расчленении Картрайта
2 авг
«Зачем отрезала кончики пальцев?» — мать Картрайта уверена, что ее сына убили
1 авг
«Даже до суда не дойдем»: адвокат назвала возможные причины смерти расчлененного Картрайта
+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.16
0.73 87.23
-0.06
Как возраст влияет на женщин разных знаков зодиака

Последние новости

23:01
Народный артист Владимир Никонов госпитализирован с подозрением на коронавирус
23:00
Подсчитаны многомиллионные заработки Сергея Гармаша вне «Современника»
22:48
«Какие страшные дети!» — Муцениеце опубликовала «жуткие» снимки дочери и сына
22:36
Женщину облили серной кислотой в подмосковном гипермаркете
22:28
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
22:11
Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге

Сейчас читают

Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге
Стало известно, когда Картрайт общался с предполагаемой любовницей в последний раз
Миллионы россиян смогут получить новое пособие с 1 августа

Новости Lentainform

Загрузка...