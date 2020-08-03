Жену расчлененного рэпера Картрайта арестовали в Петербурге

В Петербурге закончилось очередное заседание суда по делу о смерти рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) и последующем расчленении его тела женой Мариной Кохал. Суд вынес решение об аресте супруги погибшего музыканта до 30 сентября.

Адвокаты настаивали на домашнем аресте, следствие ходатайствовало о помещении Марины Кохал в СИЗО. Суд удовлетворил требование последних.

Следователи планируют провести расследование и собрать достаточно доказательств ее вины. Пока что она остается лишь подозреваемой в убийстве, а вот факт расчленения ею самостоятельно тела Картрайта подтвержден.

Марина Кохал является главной подозреваемой и обвиняется в возможном убийстве мужа. Ранее стало известно о наличии в деле мотива ревности — Картрайт встречался с 24-летней девушкой и рассматривал вариант уйти от жены к любовнице. Сама Марина Кохал с этим не согласна — она говорила адвокату, что у мужа было много поклонниц, но проблем в семье не было. Уже есть подробная информация о том, как именно она расчленила труп мужа.

Кохал не признает своей вины и следует советам адвоката Ирины Скурту. Та, в свою очередь, неоднократно говорила, что рассчитывает на то, что смерть рэпера окажется естественной. При этом занять другую позицию она не может, следуя данным ее подзащитной показаниям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило первое заседание по делу Энди Картрайта.