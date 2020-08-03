«300 любовниц не перевесят экспертизы»: адвокат Кохал о возможном мотиве убийства Картрайта

Появились слухи, что перед смертью отношения в семье рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) и его супруги Марины Кохал, являющейся главной подозреваемой в этом деле, были не лучшими. Музыкант якобы планировал бросить жену и уйти к 24-летней любовнице.

Адвокат Марины Кохал, Ирина Скурту, ответила на вопросы 5-tv.ru по поводу информации, что возможным мотивом убийства рэпера могла быть ревность. Также адвокат рассказала и о других обстоятельствах происшествия, которые стали известны сейчас.

Несмотря на муссирование в прессе слухов про любовницу Картрайта, сама Скурту этого подтвердить со слов своей подзащитной не может.

«Про любовницу сказала — были поклонницы, но никаких проблем с этим нет, — пояснила адвокат и тут же сделала важную ремарку. — 200 любовников и 300 любовниц не перевесят заключение экспертизы, если они скажут, что он умер сам по себе. Ждем его».

Перед очередным заседанием суда по делу о расчленении, которое состоится около 16:30 3 августа, Ирина Скурту разъяснила и другие моменты дела. По ее словам, Кохал не рассказывала ей ни о материальных, ни о жилищных проблемах в семье. Однако она неоднократно упоминала, что Картрайт выпивал, и в ночь накануне своей смерти тоже пришел домой нетрезвым.

Мать взятой под стражу Марины слышала это из комнаты, где находилась с внуком, и на следующий день Картрайт все еще был жив — она слышала его голос. Также адвокат опровергла растиражированный СМИ факт, что Кохал расчленяла тело супруга в течение четырех дней, да еще и при помощи матери.

«Она не четыре дня его пилила, как пишут, она все сделала за одну ночь, находясь в непонятном состоянии, — пояснила Скурту. — Мать все это время спала в десяти метрах от нее в комнате с ребенком, ничего не видела и слышала, узнала на следующий день, когда увидела пакет».

Ранее всплывшие данные об отрезанных Мариной Кохал кончиках пальцев с трупа мужа также оказались верными.

«Она срезала подушечки пальцев, — сообщила адвокат. — Все — великие криминалисты. Она хотела, если найдут останки, чтобы не обнаружили, что это он».

Возможно, в скором времени станут известны и новые детали по делу — Ирина Скурту этого не отрицает. По ее словам, следователь может уже располагать новыми данными и уликами, но адвокатов он с ними знакомить не обязан.

«Если следователь что-то нашел, к нему и обращайтесь, — пошутила она и позже добавила: — Журналистов, видно, ознакомил, а нас нет».

Ранее 5-tv.ru публиковало информацию о том, как прошло первое заседание по делу Энди Картрайта.