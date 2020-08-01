«Марина плакала»: как прошло первое заседание по делу об убийстве Энди Картрайта
5-tv.ru публикует подробности предварительного заседания об избрании меры пресечения для вдовы рэпера, подозреваемой в его убийстве.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Состояние вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал трудно назвать удовлетворительным. В ходе предварительного заседания по уголовному делу об убийстве музыканта 36-летняя женщина не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. О подробностях слушания 5-tv.ru сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Она (Марина Кохал — Прим. ред.) не очень хорошо себя чувствует, как мне показалось. Она плакала», — заявила Лебедева.
Отвечая на вопрос, была ли данная реакция вызвана допросом о причинах случившегося, представитель пресс-службы пояснила, что в ходе данного заседания вопросов Марине Кохал никто не задавал. Объясняется это тем, что суду важно было избрать меру пресечения для подозреваемой, чтобы соблюсти ее право на защиту. Материалы дела об убийстве не рассматривались.
«Данные показания не исследуются в ходе. Суд, избирая меру пресечения, не исследует эти материалы и не спрашивает ее об этом», — пояснила Дарья Лебедева.
Вместе с тем эксперт добавила, что любая информация, распространяемая в СМИ и сторонними личностями о якобы признании Мариной Кохал вины в убийстве рэпера заведомо является ложной. По словам Лебедевой, женщина не считает себя причастной к гибели музыканта.
По итогам заседания Кохал продлили срок задержания еще на 72 часа. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов о продлении срока задержания, чтобы защитники могли собрать документы о личности обвиняемой. Следователь и прокурор не возражали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдове рэпера Энди Картрайта Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве музыканта.
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