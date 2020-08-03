«Это затягивание процесса»: Понасенков о назначении нового адвоката историку Соколову

Историк и режиссер Евгений Понасенков в беседе с 5-tv.ru отреагировал на очередную замену адвоката бывшему доценту Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве и расчленении возлюбленной-аспирантки Анастасии Ещенко. Давний оппонент «сира» уверен, что, назначив защитника из числа своих сотрудников, СПбГУ таким образом пытается оказать давление на суд.

«Я считаю, что, по сути, это означает давление со стороны СПбГУ на правосудие. Это абсолютно недопустимо. Если раньше СПбГУ ему помогал в гражданской тяжбе со мной, и, кстати говоря, проиграл. Именно этот Торгашев проиграл два суда — один 29 октября прошлого года и через несколько дней Олег совершил то, что он совершил, а второй суд он проиграл в Москве. Дело в том, что именно этот адвокат, который помогал Олегу два года, сотрудник СПбГУ. Более того, он не просто сотрудник СПбГУ, он еще и работник частной фирмы Шварца — заведующего кафедрой гражданского права», — сказал Евгений Понасенков.

Историк уверен, что подобные действия невозможно провести без санкции ректора вуза, который также является юристом. Евгений Понасенков считает, что сложившаяся ситуация может негативным образом повлиять на исход процесса.

«Я считаю, что это очень похоже на ангажированность и, кроме того, это затягивание процесса. Вечная чехарда с юристами — каждый раз они просят ознакомиться с материалами дела. Хотя Торгашев ознакомлен с этими материалами гораздо ранее, чем прошлые два адвоката. Он вел дела Олега два года, поэтому я не поверю, что он не знаком с материалами дела в достаточной степени. Они всячески затягивают процесс, они всячески пытаются его отмазать», — заявил оппонент Олега Соколова.

Евгений Понасенков убежден, что имеет место открытое вмешательство в процесс со стороны СПбГУ. Историк напомнил, что ранее руководство вуза уже покрывало Олега Соколова после опубликованного заявления якобы пострадавшей от его рук девушки. В настоящее время преподаватель СПбГУ официально назначен представителем подсудимого.

«Если раньше из СПбГУ могли помогать как-то закулисно, то теперь уже стало открытым. Я считаю, что это недопустимо и необходимо обращаться обществу в Рособрнадзор! Это аморально, это некая ангажированность! Общество должно правильно понимать, что происходит!» — считает Евгений Понасенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказала бывшая жена об историке-расчленителе Соколове.