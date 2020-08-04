Мемориал погибшим медсестрам открыли на авиабазе Хмеймим — видео

Эфирная новость 21

Медики погибли четыре года назад во время бомбардировки палаточного госпиталя в Алеппо.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим почтили память медсестер, трагически погибших при выполнении боевого задания. Четыре года назад палаточный госпиталь для раненых в Алеппо разбомбили боевики. Жертвами атаки стали двое российских медиков и сирийские солдаты.

Обе женщины-военнослужащие медицинского отряда, были посмертно награждены орденами Мужества. А сегодня с воинскими почестями открыли памятный обелиск. Семен Еремин передает из Сирии.

Тема:
Война в Сирии
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