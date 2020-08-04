На российской авиабазе Хмеймим почтили память медсестер, трагически погибших при выполнении боевого задания. Четыре года назад палаточный госпиталь для раненых в Алеппо разбомбили боевики. Жертвами атаки стали двое российских медиков и сирийские солдаты.

Обе женщины-военнослужащие медицинского отряда, были посмертно награждены орденами Мужества. А сегодня с воинскими почестями открыли памятный обелиск. Семен Еремин передает из Сирии.