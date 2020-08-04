Онищенко оценил перспективу вспышки COVID-19 из-за курортников

Массовое возвращение жителей России с курортов может спровоцировать рост COVID-19. В ряде регионов страны уже фиксируется негативная динамика. Ее связывают с туристическим сезоном, несоблюдением гражданами медицинских рекомендаций и поспешным снятием ограничений.

Увеличение числа инфицированных наблюдается в Краснодарском крае, Москве, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, Калмыкии и Ставрополье. Средний суточный прирост по стране держится на уровне 0,7%, отмечает федеральный оперштаб.

Доктор медицинских наук, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии ФАН не исключил, что опасность новой вспышки коронавируса есть, но не считает, что она критична.

«Количество наших граждан, которые до осени успеют съездить на курорты, не критично. Эти люди не могут спровоцировать критический рост заболеваемости коронавирусом», — уверен бывший главный санитарный врач России.

При этом он подчеркнул, что в нашей стране сформировался «серьезный уровень популяционного иммунитета», хоть он еще и не достиг того значения, чтобы полностью защитить от коронавируса.

Ранее в беседе с «Известиями» завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отметила, что повышение заболеваемости можно ожидать в сентябре в связи с возвращением большинства путешественников домой. Однако, по ее словам, рост не окажется столь существенным, поскольку немалая часть населения уже инфицировалась коронавирусом. Кроме того, российская система здравоохранения давно адаптировалась к условиям работы в период пандемии, и заметно улучшилась диагностика.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей.