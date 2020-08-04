«Занималась оккультизмом»: знакомые семьи рэпера Энди Картрайта о супруге музыканта
Марину Кохал 3 августа суд арестовал на два месяца. Следствию за это время предстоит выяснить подробности жуткого убийства в центре Санкт-Петербурга. И было ли это убийством на самом деле.
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Фото, видео: ТАСС / Егоршин Валентин; 5-tv.ru
В Петербурге суд поддержал доводы следствия по очередному делу с «расчлененкой». Марину Кохал отправили в СИЗО на два месяца, это супруга погибшего рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Следствие уверено — она его убила и расчленила. Повод — банальный. У рэпера была любовница, сегодня ее допросили. Что дают ее показания — узнал Артур Ломидзе.
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