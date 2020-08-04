«Занималась оккультизмом»: знакомые семьи рэпера Энди Картрайта о супруге музыканта

В Петербурге суд поддержал доводы следствия по очередному делу с «расчлененкой». Марину Кохал отправили в СИЗО на два месяца, это супруга погибшего рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.

Следствие уверено — она его убила и расчленила. Повод — банальный. У рэпера была любовница, сегодня ее допросили. Что дают ее показания — узнал Артур Ломидзе.