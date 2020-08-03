Адвокат Ефремова сообщил о привлечении свидетелей по делу актера

Свидетелями по делу о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова будут привлечены десять человек. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Также защитник высказал уверенность, что судебное разбирательство по делу об аварии будет завершено не раньше сентября или октября этого года. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский говорил об окончании дела в августе.

ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет проходить суд над Михаилом Ефремовым.