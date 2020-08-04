Шведский опыт лояльной борьбы с COVID-19 признан экономически успешным

|
Валентин Черников
45

Северное государство отказалось от жестких ограничений в связи с коронавирусом. Это повлекло рост инфицированных, но поддержало экономику страны.

Шведский опыт лояльной борьбы с COVID-19 признан экономически успешным

Фото: www.globallookpress.com / Igor Kritskiy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Отказ Швеции от жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом существенно поддержал экономику государства и улучшил ее положение относительно США и других европейских стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономисты ожидают, что падение ВВП Швеции по итогам второго квартала 2020 года составит 7% — на две трети ниже, чем в еврозоне. При этом эксперты подчеркивают, что либеральный подход к ограничениям привел к высокой смертности от COVID-19.

В противовес Италии, которая первой из стран Европы пострадала от пандемии и ввела радикально жесткие меры борьбы с распространением вируса, Швеция не закрыла школы и заведения, ограничилась рекомендациями по ношению масок, социальному дистанцированию и самоизоляции.

Специалисты отмечают, что такие методы оправданы с экономической точки зрения в случае с малонаселенной Швецией, где большая часть жителей живет относительно изолированной жизнью, работая при частных домохозяйствах. Однако отказ от ограничений режима в шведских домах престарелых и других местах спровоцировал смертность от коронавируса. В расчете на душу населения число умерших в Италии — свыше 35 тысяч человек — составляет около 600 на миллион человек, а в Швеции — почти шесть тысяч человек на миллион, подытоживает издание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в московском метро массово штрафуют за отсутствие средств индивидуальной защиты. По данным Роспотребнадзора, в последние дни в ряде регионов России зафиксировано увеличение числа инфицированных COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
4 авг
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?
4 авг
В России за сутки зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с 23 апреля
4 авг
Онищенко оценил перспективу вспышки COVID-19 из-за курортников
4 авг
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки коронавируса
4 авг
Российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей
4 авг
Россия стала первой страной, завершившей клинические испытания вакцины от COVID
3 авг
Что делать, если на рейсе в Турцию у пассажира выявили COVID-19
3 авг
Страх из-за COVID-19 спровоцировал драку на борту самолета из Амстердама
3 авг
Количество случаев коронавируса в Москве за последний месяц снизилось на 45%
3 авг
Турция уже не та: Что изменилось в обслуживании туристов после пандемии?

Читайте также

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.16
0.73 87.23
-0.06
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

13:19
Считают ли камеры новые автомобильные номера — мнение эксперта
13:15
«Ешь, чтобы помочь»: Как Великобритания возвращает людей в рестораны?
13:07
Группу туристов спасли на Эльбрусе
13:02
Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военнослужащих
12:54
Гея-тиктокера обнаружили мертвым в квартире на юго-западе Петербурга
12:50
«Сына пережить — это ужас!» — видео с места жительства рэпера Картрайта на Украине

Сейчас читают

«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в августе
Видео: жена рэпера Энди Картрайта показала, где расчленяла тело супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок