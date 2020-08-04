Шведский опыт лояльной борьбы с COVID-19 признан экономически успешным

Отказ Швеции от жестких ограничительных мер в связи с коронавирусом существенно поддержал экономику государства и улучшил ее положение относительно США и других европейских стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Экономисты ожидают, что падение ВВП Швеции по итогам второго квартала 2020 года составит 7% — на две трети ниже, чем в еврозоне. При этом эксперты подчеркивают, что либеральный подход к ограничениям привел к высокой смертности от COVID-19.

В противовес Италии, которая первой из стран Европы пострадала от пандемии и ввела радикально жесткие меры борьбы с распространением вируса, Швеция не закрыла школы и заведения, ограничилась рекомендациями по ношению масок, социальному дистанцированию и самоизоляции.

Специалисты отмечают, что такие методы оправданы с экономической точки зрения в случае с малонаселенной Швецией, где большая часть жителей живет относительно изолированной жизнью, работая при частных домохозяйствах. Однако отказ от ограничений режима в шведских домах престарелых и других местах спровоцировал смертность от коронавируса. В расчете на душу населения число умерших в Италии — свыше 35 тысяч человек — составляет около 600 на миллион человек, а в Швеции — почти шесть тысяч человек на миллион, подытоживает издание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в московском метро массово штрафуют за отсутствие средств индивидуальной защиты. По данным Роспотребнадзора, в последние дни в ряде регионов России зафиксировано увеличение числа инфицированных COVID-19.