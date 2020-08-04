Дело о мошенничестве, к которому якобы причастен адвокат Ефремова, нашлось в ОВД «Арбат»

Дело о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, находится в ОВД «Арбат» в Москве. Ранее стало известно, что уголовное производство было открыто одним из бывших клиентов защитника — экс-начальником отдела ФМС Южного Бутово Алексеем Арсеновичем. По его заявлению, в 2014 году Пашаев гарантировал ему условное наказание или штраф за получение определенного вознаграждения. Сам адвокат свою причастность к делу всячески отрицает.

Вместе с тем, как стало известно РЕН ТВ, в материалах дела по факту мошенничества Пашаев фигурировал в качестве свидетеля. Следственный комитет приостановил дело в связи «с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности в качестве обвиняемого».

Алексей Арсенович был задержан в 2014 году по подозрению в получении средств за оформление фиктивных регистраций. Зюзинский суд Москвы приговорил его к четырем с половиной годам колонии и штрафу. Позже срок наказания был сокращен до трех с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эльман Пашаев считает, что слухами о причастности его к делу о мошенничестве недоброжелатели хотят опорочить его имя.