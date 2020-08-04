Сотни пострадавших при взрыве в Бейруте, под завалами могут быть люди

В результате двух мощных взрывов, прогремевших в городском порту столицы Ливана Бейруте пострадали около сотни человек. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». На месте взрыва нашли тела минимум десяти погибших.

Сообщается об обрушении многих зданий, под завалами которых могут находиться люди. Многие получили ранения битым стеклом.

Как рассказывают очевидцы, взрывам предшествовал хлопок, а затем в небо поднялся столб красного дыма. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать возгорание на складе пиротехники. Рядом мог находиться склад с газовыми баллонами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здание посольства РФ в Ливане пострадало при взрыве в Бейруте.