«Думали, землетрясение»: Жительница Бейрута рассказала, что происходит в городе

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Светлана Александрова
Эксклюзив 22

Взрыв прогремел в порту столицы Ливана. Не менее десяти человек погибли, сотни пострадали, многие остаются под завалами разрушенных зданий. Взрыв почувствовали даже на Кипре.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI

О том, что происходит сейчас в Бейруте, который сегодня потряс мощнейший взрыв, в телефонном интервью 5-tv.ru жительница города Екатерина Алаеддин.

«Где-то в начале седьмого мы подумали, что это землетрясение. Находимся на территории рядом с российским посольством, довольно далеко от места взрыва, но почувствовали, как сильное землетрясение. То есть здание зашаталось. Потом где-то приблизительно через 10 секунд — взрывная волна, и выбило стекла», — рассказала она.

Сейчас, по словам Екатерины, по телевизору показывают страшные кадры с места взрыва, близлежащий район сильно разрушен, есть погибшие и раненые.

«Взрыв был такой силы, знаете, то что я видела на видео, прислали, сначала это был белый дым, потом черный дым, потом красный дым и как ядерный гриб», — продолжает Алаеддин.

Она рассказала также, что никакого оповещения людей. А взрыв чувствовался даже на границе с Израилем и на Кипре.

«На границе с Израилем, почувствовали взрыв. У нас родственники там, позвонили оттуда, сказали что взрывная волна дошла аж до туда. Это больше 100 километров от Бейрута. На Кипре тоже, с Кипра звонили, сказали, что почувствовали взрыв», — рассказала Екатерина.

О причинах взрыва пока ничего не известно. Сначала его посчитали политическим, говорили также, что на воздух взлетел склад с петардами, потом — что взорвалось что-то на территории военной базы, позже — что это был корабль. Но официальных заявлений пока не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрывае в Бейруте пострадала сотрудница посольства России.

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