Реки крови и кричащие люди на улицах Бейрута — видео
Страшные кадры из столицы Ливана, где произошли два мощных взрыва распространяются в соцсетях.
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Фото, видео: ТАСС / WAEL HAMZEH; Instagram @elmediodigitalcom, @cloudsurfin23
В соцсетях распространяются страшные кадры с улиц Бейрута, где вечером прогремели два мощнейших взрыва. На видео окровавленные люди бродят в растерянности, некоторые сидят прямо на асфальте, им пытаются оказывать помощь те, кто не ранен или пострадал незначительно.
В другом ролике показано происходящее в коридоре больницы: лужи крови на полу, кричащие женщины, плачущие дети и медики, мечущиеся между ранеными.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, от взрывов и последовавших разрушений пострадали более сотни человек, в том числе сотрудница посольства РФ в Ливане. В настоящее время известно уже о 50 погибших и почти трех тысячах пострадавших. По родной из версий, озвученной местным телевидением, взорваться мог нитрат натрия, конфискованный на одном из судов больше года назад и хранившийся на складе.
В свою очередь эксперт по безопасности, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в интервью 5-tv.ru высказал предположение, что речь может идти о каком-то взрывном устройстве большой мощности. По его словам, на приротехнику картина взрыва не похожа.
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