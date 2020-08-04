Цены на нефть на торгах в США начали расти после взрывов в Бейруте
По предварительным данным, в результате двух мощных взрывов в столице Ливана погибли более пятидесяти человек.
Фото: Известия / Сергей Коньков
После мощных взрывов в Бейруте цены на нефть стали расти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Нью-Йоркской торговой биржи, стоимость техасской светлой нефти WTI с поставкой в сентябре выросла на торгах в США на 1,56%, поднявшись до 41,56 долларов за баррель.
Также отмечается, что стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,68%, до 44,45 долларов за баррель.
Взрывы в Бейруте прогремели 4 августа. Сообщается, что более пятидесяти человек погибли и около трех тысяч пострадали. Взрывная волна повредила множество домов, затронув практически все районы столицы Ливана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала взрывы в Бейруте.
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