Цены на нефть на торгах в США начали расти после взрывов в Бейруте

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Алиса Старжевская
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По предварительным данным, в результате двух мощных взрывов в столице Ливана погибли более пятидесяти человек.

Цены на нефть на торгах в США начали расти после взрывов в Бейруте

Фото: Известия / Сергей Коньков

После мощных взрывов в Бейруте цены на нефть стали расти. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Нью-Йоркской торговой биржи, стоимость техасской светлой нефти WTI с поставкой в сентябре выросла на торгах в США на 1,56%, поднявшись до 41,56 долларов за баррель.

Также отмечается, что стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,68%, до 44,45 долларов за баррель.

Взрывы в Бейруте прогремели 4 августа. Сообщается, что более пятидесяти человек погибли и около трех тысяч пострадали. Взрывная волна повредила множество домов, затронув практически все районы столицы Ливана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала взрывы в Бейруте.

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