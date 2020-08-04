«Лишь бы мир не потерял равновесия»: Захарова о взрыве в Бейруте

|
Марина Неруцких
64

По последним данным, в результате двух мощных взрывов в столице Ливана погибли 50 человек и около трех тысяч пострадали.

Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; 5-tv.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокое сожаление по поводу погибших и пострадавших в результате ЧП в Бейруте. По словам дипломата, у нее замирает сердце от кадров Бейрута. На своей странице в соцсети Facebook Захарова отметила, что на Земле растет количество точек, где человеческие жизни ломаются в результате действий других людей.

«Лишь бы мир не потерял равновесия», — написала дипломат.

Два мощных взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе морского порта Бейрута. По имеющимся данным, взрывная волна накрыла практически все жилые кварталы столицы Ливана. Есть обрушения, многие здания получили существенные повреждения.

По последним данным, погибли не менее 50 человек, около трех тысяч получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха. Больницы переполнены пострадавшими в результате взрывов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
«Коктейль Молотова»: Астролог о влиянии на людей серебристых облаков в ав...

Последние новости

23:48
Около трех тонн селитры взорвалось в порту Бейрута во время сварочных работ
23:46
Цены на нефть на торгах в США начали расти после взрывов в Бейруте
23:42
Ответственность за взрыв в Бейруте взяли на себя террористы ИГ*
23:35
В сети появилось первое фото Косторной в академии Плющенко
23:25
Глава МВД Ливана: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра
23:20
МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о братских отношениях

Сейчас читают

ТОП-10 самых глупых смертей всех времен
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
«Не семья, а тень благополучия»: Поклонники затравили Ковальчук за фото с дочерью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок