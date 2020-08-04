«Лишь бы мир не потерял равновесия»: Захарова о взрыве в Бейруте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила глубокое сожаление по поводу погибших и пострадавших в результате ЧП в Бейруте. По словам дипломата, у нее замирает сердце от кадров Бейрута. На своей странице в соцсети Facebook Захарова отметила, что на Земле растет количество точек, где человеческие жизни ломаются в результате действий других людей.

«Лишь бы мир не потерял равновесия», — написала дипломат.

Два мощных взрыва прогремели во вторник, 4 августа, в районе морского порта Бейрута. По имеющимся данным, взрывная волна накрыла практически все жилые кварталы столицы Ливана. Есть обрушения, многие здания получили существенные повреждения.

По последним данным, погибли не менее 50 человек, около трех тысяч получили ранения. В порту работают пожарные команды, вертолеты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха. Больницы переполнены пострадавшими в результате взрывов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте.