Момент прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте попал на видео

Момент того, как взрывная волна накрывает столицу Ливана город Бейрут, попал на камеру в квартире одного из жилых домов.

На видео мужчина с ребенком в ужасе застыли посреди комнаты, и в этот момент послышался оглушительный звук взрывной волны, дошедшей до их дома. Житель Бейрута стал в панике метаться по дому, а потом полез прятаться вместе с ребенком под стол.

По предварительной информации, в результате двух мощных взрывов в Бейруте погибли более пятидесяти человек, более двух тысяч пострадали. Взрывная волна накрыла практически все района столицы Ливана, повредив множество домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт назвал возможную причину взрыва в Бейруте.