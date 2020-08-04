Момент прохождения взрывной волны через жилой дом в Бейруте попал на видео
Ударная волна накрыла практически все районы столицы Ливана.
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Фото, видео: ТАСС / WAEL HAMZEH; Instagram @advokat.v.zakone
Момент того, как взрывная волна накрывает столицу Ливана город Бейрут, попал на камеру в квартире одного из жилых домов.
На видео мужчина с ребенком в ужасе застыли посреди комнаты, и в этот момент послышался оглушительный звук взрывной волны, дошедшей до их дома. Житель Бейрута стал в панике метаться по дому, а потом полез прятаться вместе с ребенком под стол.
По предварительной информации, в результате двух мощных взрывов в Бейруте погибли более пятидесяти человек, более двух тысяч пострадали. Взрывная волна накрыла практически все района столицы Ливана, повредив множество домов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт назвал возможную причину взрыва в Бейруте.
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