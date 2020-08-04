Ответственность за взрыв в Бейруте взяли на себя террористы ИГ*

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в порту Бейрута. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN. При этом телеканал отмечает, что пока нет достоверных данных о причастности террористов к происшествию.

Официальная причина взрыва пока не установлена. Ранее глава МИД Ливана заявил, что в порту сдетонировала аммиачная селитра.

Взрыв привел к гибели не менее 70 человек, 3,7 тысячи ранены.

* — организация запрещена в РФ.