Ответственность за взрыв в Бейруте взяли на себя террористы ИГ*

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Марина Неруцких
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По последним данным, число погибших в результате ЧП достигло 70 человек, почти четыре тысячи получили ранения.

Фото, видео: www.globallookpress.com; Twitter @DeBadrio

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в порту Бейрута. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN. При этом телеканал отмечает, что пока нет достоверных данных о причастности террористов к происшествию. 

Официальная причина взрыва пока не установлена. Ранее глава МИД Ливана заявил, что в порту сдетонировала аммиачная селитра.
Взрыв привел к гибели не менее 70 человек, 3,7 тысячи ранены.

* — организация запрещена в РФ.

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