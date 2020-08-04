Ответственность за взрыв в Бейруте взяли на себя террористы ИГ*
По последним данным, число погибших в результате ЧП достигло 70 человек, почти четыре тысячи получили ранения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; Twitter @DeBadrio
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв в порту Бейрута. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN. При этом телеканал отмечает, что пока нет достоверных данных о причастности террористов к происшествию.
Официальная причина взрыва пока не установлена. Ранее глава МИД Ливана заявил, что в порту сдетонировала аммиачная селитра.
Взрыв привел к гибели не менее 70 человек, 3,7 тысячи ранены.
* — организация запрещена в РФ.
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