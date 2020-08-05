Число жертв чудовищного взрыва в порту Бейрута превысило сто человек, пострадали — более 4000. Местные власти назвали произошедшее второй Хиросимой. Город в руинах, спасатели всю ночь разбирали завалы, но под обломками до сих пор остаются люди. Больницы не справляются с наплывом пострадавших, врачи оперируют прямо на улице.

Уже известны предварительные причины катастрофы — вся последняя информация у Дмитрия Зименкина.

Утро над Бейрутом. В небе повисло зловещее рыжее облако, которое вероятно содержит токсичные вещества. Страхи порождает еще и нехватка информации. Она пока собирается по крупицам. Да и все те, кто вчера был в столице Ливана, до сих пор не могут отойти от шока, после чудовищного взрыва.

Сеть облетают новые кадры. На кадрах с камер наблюдения в магазинах, офисах, отелях — люди, которые в панике прячутся под стол, пытаются укрыться от очередной взрывной волны, но многие просто впадают в оцепенение. Особенно при виде крови и раненых близких.

«Воды, воды, пожалуйста, возьмите воды», — кричит женщина.

«Я почувствовал что-то вроде удара молнии по Бейруту. А потом все стало красным и сила (взрыва — Прим.ред.) отбросила меня от начала магазина. И все это время я кричал Ахмаду, который приземлился возле магазина, а я приземлился на другом конце магазина», — рассказывает владелец магазина в Бейруте Ахмад Исмаил.

А вот взрывная волна врывается в кадр свадебной съемки.

Огромная часть города в руинах, десятки районов серьезно повреждены. Больницы переполнены — оперируют даже на улицах.

«Осколок попал мне в руку, кровь не останавливалась, и я поехал в больницу. Но в первую мне просто попасть не удалось, а во второй я стоял полчаса, наконец кто-то вынес мне бинты и завязал. Это был не врач, такой же раненый, как и я, который просто решил помочь», — рассказывает пострадавший Карл Дагнер.

«У нас в больнице сейчас 300 раненых, всю ночь продолжают поступать новые, все врачи уже на работе, но места не хватает, сил тоже. Тем более, что больница посмотрите в каком состоянии, здесь тоже все разбило», — говорит врач Фатима Шама.

Число погибших почти 80, раненых более четырех тысяч, среди них сотрудники дипмиссий и миротворцы ООН. Эксперты уже составили карту зон поражения. В красной — это в радиусе одного километра от эпицентра взрыва, где проживали десятки тысяч человек — самые тяжелые повреждения. Розовая зона — несколько километров — тут уже число жителей идет на сотни тысяч. Взрывной волной повыбивало стекла в окнах на расстоянии 20 километров.

В Ливане объявлено чрезвычайное положение. Сирия уже открыла границы для транспортировки пострадавших в местные больницы. Из Катара и Ирака в Бейрут прибудут полевые госпитали.

«Всю жизнь я снимал войны и многое повидал. Но что бы такое сотворить — любым армиям, боевикам нужно как минимум месяц. А тут — за один взрыв все превратилось в руины. Никогда не видел ничего подобного», — говорит шокированный режиссер Филип Арактанжы.

Основная версия взрывов в Бейруте — ненадлежащее хранение опасных веществ. Как заявили власти, на складе в порту хранились почти три тысячи тонн конфискованной селитры, а сама трагедия произошла, когда заваривали дверь.

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры».

Селитру конфисковали с иностранного судна в 2013 году. С 2014-го она хранилась в порту на складе. Судя по этому фото — мягко говоря хранилась небрежно. Практически бомба замедленного действия. Ливанские власти предупреждали об опасности этого груза еще пять месяцев назад, но ничего сделано не было.

Мировые лидеры — России, Франции, США, Израиля и Египта выразили соболезнования и заявили, что готовы оказать любую помощь. В знак солидарности великие пирамиды Гиза в Египте и самое высокое здание мира Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в цвета ливанского флага.