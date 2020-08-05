Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад

После взрыва в Бейруте, унесшего десятки жизней, в интернете всплыла статья, опубликованная еще в 2014 году. В материале под заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе» российский эксперт по морским грузоперевозкам Михаил Войтенко рассказывал о сухогрузе «Розус» (Rhosus), который перевозил нитрат аммония.

Как пишет сайт KP.RU, 86-метровое судно 1986 года постройки, шедшее под молдавским флагом принадлежало некоему россиянину Игорю Гречушкину, чья компания была зарегистрирована на Кипре. Груз направлялся в третью страну, но из-за поломки двигателя «Розус» вынужден был зайти в порт Бейрута. А дальше у судовладельца начались финансовые проблемы, он, как водится, бросил и сухогруз, и экипаж и перестал выходить на связь. Спустя время команде удалось вернуться домой, а опасный груз так и остался в Ливане. Как рассказал изданию сам автор пророческой статьи, нитрат аммония перегрузили на склад.

«Сам „Родус“, насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега. Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же все умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно», — сказал Войтенко.

Искать владельца — загадочного Гречушкина, по его мнению, бессмысленно. Скорее всего, скрываясь от кредиторов, предприниматель залег на дно еще шесть лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по решению президента РФ Владимира Путина, МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с медиками для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте. Пять самолетов сегодня же доставят в страну врачей, спасателей «Центроспаса» и специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.