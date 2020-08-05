Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад

|
Светлана Александрова
16

По мнению Михаила Войтенко, нитрат аммония мог принадлежать российско-кипрскому предпринимателю.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

После взрыва в Бейруте, унесшего десятки жизней, в интернете всплыла статья, опубликованная еще в 2014 году. В материале под заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе» российский эксперт по морским грузоперевозкам Михаил Войтенко рассказывал о сухогрузе «Розус» (Rhosus), который перевозил нитрат аммония.

Как пишет сайт KP.RU, 86-метровое судно 1986 года постройки, шедшее под молдавским флагом принадлежало некоему россиянину Игорю Гречушкину, чья компания была зарегистрирована на Кипре. Груз направлялся в третью страну, но из-за поломки двигателя «Розус» вынужден был зайти в порт Бейрута. А дальше у судовладельца начались финансовые проблемы, он, как водится, бросил и сухогруз, и экипаж и перестал выходить на связь. Спустя время команде удалось вернуться домой, а опасный груз так и остался в Ливане. Как рассказал изданию сам автор пророческой статьи, нитрат аммония перегрузили на склад.

«Сам „Родус“, насколько я знаю, до сих пор ржавеет у берега. Про судно и груз все забыли. Банальное разгильдяйство: и владельца, и портовых властей Ливана. К тому же все умножается на бардак в странах третьего мира, куда следовало судно», — сказал Войтенко.

Искать владельца — загадочного Гречушкина, по его мнению, бессмысленно. Скорее всего, скрываясь от кредиторов, предприниматель залег на дно еще шесть лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по решению президента РФ Владимира Путина, МЧС России направляет в Ливан мобильный госпиталь с медиками для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте. Пять самолетов сегодня же доставят в страну врачей, спасателей «Центроспаса» и специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
5 авг
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
5 авг
Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва
5 авг
Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте
5 авг
Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии
5 авг
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
5 авг
МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте
5 авг
Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута
5 авг
Стало известно о состоянии россиянина, пострадавшего при взрыве в Бейруте
5 авг
Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
5 авг
В Ливане 5 августа объявлен днем траура

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

15:28
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
15:23
Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад
15:11
«Смотрела с ужасом»: «аптечный ревизорро» о свадьбе, где невеста упала в сухой лед
15:10
Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва
15:02
В Турции резко выросло число заболевших COVID-19
14:58
Кто страшнее человека? Привязанные к деревьям животные шокировали челябинцев

Сейчас читают

Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок