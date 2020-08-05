МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте

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Василий Заика
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Медики и спасатели будут оказывать помощь в ликвидации последствий ЧП в морском порту.

МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте

Фото: 5-tv.ru, © РИА Новости

МЧС России в рамках гуманитарной акции направляет в ливанский Бейрут мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва.

Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ведомства, пять самолетов 5 августа доставят в страну медиков, спасателей «Центроспаса», а также специалистов Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению коронавируса.

Сотрудники российских экстренных служб будут задействованы в ликвидации последствий ЧП, произошедшего на складе в морском порту. Отмечается, что все специалисты снабжены специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Мощнейший взрыв прогремел неподалеку от базы ВМС Ливана в Бейруте 4 августа. Взрывная волна разрушила и повредила десятки домов, в том числе здание российского посольства, а также автомобили.

Местные власти отмечают, что причиной произошедшего могла стать детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Расследование продолжается.

Согласно последним данным, жертвами ЧП стали более ста человек, свыше четырех тысяч пострадали. В стране объявлен траур.

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута.

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