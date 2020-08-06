За секунду до взрыва: толпа зевак снимала близко горящий склад в Бейруте

|
Светлана Шевченко
108

Ужасающее видео пролило свет на то, как начинался пожар. Судьба участников съемки не известна.

Фото, видео: 5-tv.ru, twitter

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

В сети опубликовали видео взрыва на складе пиротехнике в Бейруте, сделанное в нескольких десятках метров от эпицентра. Напуганные, но не ожидающие серьезных последствий зеваки увлеченно снимают взрывы фейерверков на мобильные телефоны. Однако уже спустя несколько секунд пожар доходит до критической точки и всех людей, попавших в кадр, уносит взрывной волной. Остались ли выжившие среди лиц, находящихся рядом со складом, не сообщается.

Из съемок видно, что пожар начинался с, на первый взгляд, безобидных залпов небольших фейерверков. Силу взрыва тогда не мог предугадать никто кроме, возможно, владельцев и сотрудников склада.

На текущий момент известно о 137 жертвах. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей и гостей столицы Ливана.

Ранее 5-tv сообщал о невероятных историях спасения жителей Бейрута после трагедии.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
6 авг
Российский владелец баржи с силитрой вышел на связь после ЧП в Бейруте
6 авг
Малыши в роддоме и другие невероятные истории спасения в Бейруте — видео
6 авг
По следам Бейрута: производители селитры рассказали, как она хранится в РФ
6 авг
В Бейрут прибыли российские спасатели — видео
5 авг
Представитель властей Кипра прокомментировал информацию об ордере на арест россиянина после взрыва
5 авг
Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва
5 авг
Трагедия в Бейруте: как халатность стала причиной мощнейшего взрыва и гибели людей
5 авг
Число погибших в Бейруте достигло 113 человек
5 авг
Первый борт МЧС РФ со спасателями и оборудованием вылетел в Бейрут
5 авг
Видео: Пять самолетов МЧС вылетают в Бейрут с медиками и спасателями

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
73.28
-0.10 86.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:15
Фото: Оксану Федорову в сети сравнили с лесной нимфой
14:11
Беспроцентная ипотека: депутат ГД предложил новую жилищную программу
14:05
Жильцов многоквартирного дома под Красноярском разбудил сильный пожар
13:59
Трехлетний мальчик сорвался с обрыва и утонул в Волге, поехав с дедушкой в лес
13:55
Как вычислить садиста и абьюзера по чертам лица? Отвечает физиогномист
13:44
Александра Буйнова застали без штанов в компании Лолиты — видео

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где женщина подавляет мужчину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас сайт Госдепа ляжет»: Захарова отреагировала на заявление США о награде за тех, кто вмешивается в выборы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок