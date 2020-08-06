За секунду до взрыва: толпа зевак снимала близко горящий склад в Бейруте
Ужасающее видео пролило свет на то, как начинался пожар. Судьба участников съемки не известна.
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Фото, видео: 5-tv.ru, twitter
В сети опубликовали видео взрыва на складе пиротехнике в Бейруте, сделанное в нескольких десятках метров от эпицентра. Напуганные, но не ожидающие серьезных последствий зеваки увлеченно снимают взрывы фейерверков на мобильные телефоны. Однако уже спустя несколько секунд пожар доходит до критической точки и всех людей, попавших в кадр, уносит взрывной волной. Остались ли выжившие среди лиц, находящихся рядом со складом, не сообщается.
Из съемок видно, что пожар начинался с, на первый взгляд, безобидных залпов небольших фейерверков. Силу взрыва тогда не мог предугадать никто кроме, возможно, владельцев и сотрудников склада.
На текущий момент известно о 137 жертвах. Ранения различной степени тяжести получили более пяти тысяч жителей и гостей столицы Ливана.
Ранее 5-tv сообщал о невероятных историях спасения жителей Бейрута после трагедии.
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