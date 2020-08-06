«Знаете, кто такой Мистер Хайд?» — Ефремов намекнул, что ДТП устроило его альтер-эго

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Виктория Андреева
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Актер продолжает отрицать вину в трагедии 8 июня.

«Знаете, кто такой Мистер Хайд?» — Ефремов намекнул, что ДТП устроило его альтер-эго

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в «пьяном» ДТП, намекнул, что устроить аварию могло его альтер-эго. Об этом заслуженный артист РФ сообщил в ходе рассмотрения дела по существу 6 августа.

На очередном заседании в Пресненском суде Москвы были продемонстрированы кадры с места трагедии. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский поинтересовался у Михаила, узнает ли тот себя. Ефремов ответил с иронией.

«С трудом. Знаете, это преждевременно говорить. Знаете, кто такой Мистер Хайд?» — заявил Ефремов.

Речь, как оказалось, шла о главном герое «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» писателя Роберта Стивенсона. В повести автор рассказывает о некоем зловещем двойнике, получившим свободу действий благодаря тяжелому психическому заболеванию «хозяина», а также его чрезмерной страсти к наркотикам.

Впрочем, такая реакция Михаила Ефремова была вполне ожидаема. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев не раз утверждал, что у него есть все основания верить в невиновность подзащитного. Юрист также отмечал, что на суде обязательно покажет имеющиеся доказательства.

Трагедия в Москве, где в результате «пьяного» ДТП при участии Михаила Ефремова скончался один человек, произошла 8 июня 2020 года. Иномарка артиста на полной скорости влетела в отечественный автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. В результате удара пострадал сотрудник курьерской службы Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от множественных травм.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. На первых допросах актер признавал вину в случившемся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанатки Михаила Ефремова набросились на журналистку в прямо в зале суда.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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