В Бейруте произошли столкновения демонстрантов с полицией — видео

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Пока правоохранители занимались наведением порядка в разрушенной взрывом столице Ливана, спасатели продолжили разбор завалов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawoud Abo Al Kas; 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

В пострадавшем от взрыва Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты. Ночью к зданию ливанского парламента пришли сотни разгневанных жителей города. Они обвинили власти в коррупции и бесхозяйственности, которая, по их мнению, привела к трагедии. Стражи порядка оттеснили толпу с помощью слезоточивого газа и предупредительных выстрелов.

Ну, а в наиболее пострадавших районах города продолжается разбор завалов. К спасательным работам присоединились российские специалисты. Они работают на самом сложном участке — возле разрушенного элеватора в городском порту. После взрыва десятки людей числятся пропавшими без вести. Есть надежда, что их удастся найти живыми.

Помощь жителям Бейрута оказывают и российские медики. В полевом госпитале приняли первых пациентов. По последним данным, в результате взрыва аммиачной селитры погибли 145 человек, пять тысяч получили ранения.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
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