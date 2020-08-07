В Бейруте произошли столкновения демонстрантов с полицией — видео
Пока правоохранители занимались наведением порядка в разрушенной взрывом столице Ливана, спасатели продолжили разбор завалов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawoud Abo Al Kas; 5-tv.ru
В пострадавшем от взрыва Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты. Ночью к зданию ливанского парламента пришли сотни разгневанных жителей города. Они обвинили власти в коррупции и бесхозяйственности, которая, по их мнению, привела к трагедии. Стражи порядка оттеснили толпу с помощью слезоточивого газа и предупредительных выстрелов.
Ну, а в наиболее пострадавших районах города продолжается разбор завалов. К спасательным работам присоединились российские специалисты. Они работают на самом сложном участке — возле разрушенного элеватора в городском порту. После взрыва десятки людей числятся пропавшими без вести. Есть надежда, что их удастся найти живыми.
Помощь жителям Бейрута оказывают и российские медики. В полевом госпитале приняли первых пациентов. По последним данным, в результате взрыва аммиачной селитры погибли 145 человек, пять тысяч получили ранения.
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