Российские медики вернулись домой из командировки в Сирии

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70 специалистов, которые в течение нескольких месяцев оказывали помощь не только военным РФ, но и мирным жителям САР, сейчас уже прибыли в Новосибирск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sandl; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии боевики предприняли ряд попыток атаковать российскую базу Хмеймим, используя для этого беспилотники и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает командование нашей военной группировки в арабской республике.

Все атаки удалось отразить. На самой авиабазе остановка спокойная, на родину после завершения командировки сегодня вернулся медицинский отряд специального назначения. Это 70 специалистов, которые в течение нескольких месяцев оказывали помощь не только российским военным, но и мирным жителям Сирии.

Сейчас военные медики уже в Новосибирске, в месте постоянной дислокации отряда. После короткого отпуска они вновь, уже в пятый раз, оправятся в Сирию.

Тема:
Война в Сирии
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