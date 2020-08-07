Российские медики вернулись домой из командировки в Сирии

В Сирии боевики предприняли ряд попыток атаковать российскую базу Хмеймим, используя для этого беспилотники и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщает командование нашей военной группировки в арабской республике.

Все атаки удалось отразить. На самой авиабазе остановка спокойная, на родину после завершения командировки сегодня вернулся медицинский отряд специального назначения. Это 70 специалистов, которые в течение нескольких месяцев оказывали помощь не только российским военным, но и мирным жителям Сирии.

Сейчас военные медики уже в Новосибирске, в месте постоянной дислокации отряда. После короткого отпуска они вновь, уже в пятый раз, оправятся в Сирию.