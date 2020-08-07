Германии стоит сосредоточиться на РФ, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики

Председатель OAOEV (Восточного комитета немецкой экономики) и глава немецкого концерна Wilo, производящего насосы, Оливер Гермес заявил, что в условиях экономического кризиса, последовавшего за пандемией коронавируса, Германии нужно обратить свое внимание на сотрудничество с Россией, сообщается на официальном портале организации oaoev.de.

Причиной такого варианта Гермес называет относительно малые потери, с которыми официальная Москва вышла из кризиса после закрытия границ, введения карантина и временного прекращения работы во многих секторах экономики. Брюссель похвастаться такими результатами у Евросоюза не может.

Гермес заявил, что ФРГ пора перестать оглядываться на США, которые отстаивают только собственные политические интересы, и сосредоточиться на заключении новых контрактов с Россией. Он может с уверенностью говорить такое, ведь организация OAOEV позволила Германии начать выгодно сотрудничать с 29 государствами в Центральной и Восточной Европе, напоминает dw.com.

Пока что все идет к тому, что после корона-кризиса падение российского ВВП будет ниже, чем в Германии и других странах ЕС. Российская промышленность в последние годы подверглась мощной модернизации, поэтому ее могут интересовать европейские технологии, чтобы повысить эффективность производства, а Германия могла бы получить выгодные контракты.

Также Гермес указал на то, что в будущем использование трубопроводов, подобных «Северному потоку — 2», станет повсеместным, например, для транспортировки водорода. Именно поэтому проект так важен для Германии, как и работа с РФ, а не внимание к конфликту между США и Китаем на почве раздела мировой экономики.

Ранее член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков также заявлял, что Германия отвергнет выпады США касательно «Северного потока — 2», пишет «Экономика сегодня».

5-tv.ru писал, что Дания дала добро на продолжение строительства «Северного потока — 2».